Nettuno, FI non partecipa al Consiglio: “Linea troppo accentratrice”

“Il Gruppo Forza Italia di Nettuno ha scelto, di comune accordo, di non partecipare all’appello della seduta odierna di Consiglio comunale, per mandare un segnale chiaro all’amministrazione il cui atteggiamento in questi mesi si è rilevato sempre meno inclusivo e sempre più divisivo.

Al termine della seduta abbiamo chiesto, e ottenuto, un confronto, nel quale abbiamo manifestato la nostra contrarietà riguardo linea accentratrice che viene adottata dall’amministrazione ormai da tempo. Abbiamo inoltre comunicato che, nel rispetto dei ruoli, non accetteremo più che i nostri assessori si trovino a dover ratificare decisioni alle quali non hanno partecipato, scelte maturate individualmente e non condivise a seguito di un reale confronto tra le parti.

Riteniamo pertanto fondamentale che il Consiglio comunale torni a essere luogo di riunioni programmatiche, dove sviluppare un dibattito costruttivo con i Consiglieri comunali che rappresentano i cittadini.

Con l’occasione, confermiamo però la nostra piena fiducia nei confronti del Sindaco Coppola e condanniamo con forza quando accaduto quest’oggi in Consiglio comunale, un comportamento da parte di alcuni non degno di un luogo istituzionale”.

Coordinamento comunale Forza Italia

Paolo Gatti