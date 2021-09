Elezioni a Cisterna: 5 i candidati a Sindaco, 19 le liste che li sostengono

Piena campagna elettorale a Cisterna, le forze politiche sono impegnate pet le elezioni amministrative che si terranno nelle giornate del 3 e 4 ottobre. I cittadini del comune a nord della provincia di Latina andranno alle urne per eleggere il sindaco e i componenti del Consiglio comunale. Dopo la deludente esperienza del centrodestra il Comune è stato commissariato a febbraio di quest’anno, con il viceprefetto Enza Caporale chiamata a gestire gestire l’ordinaria amministrazione. La corsa per il seggio di primo cittadino è tra cinque candidati sindaco. Sono 19 le liste a loro sostegno e oltre 400 i concorrenti per i seggi dell’assemblea. Il centrodestra si presenta diviso: Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono Antonello Merolla, mentre Pierluigi Di Cori è il candidato della Lega. PD e M5s uniti a sostegno Valentino Mantini. Ci sono poi le civiche di Angela Coluzzi e di Laureta Jaku, già collaboratrice di Carturan.

Cinque i contendenti della fascia tricolore a Cisterna di Latina: Angela Coluzzi, Pierluigi Di Cori, Laureta Jaku, Valentino Mantini, Antonello Merolla.

Valentino Mantini

Prove di unità giallorossa: Valentino Mantini è sostenuto sia dalla lista del Partito Democratico che da quella del M5s, oltre che da quella dei socialisti del PSI. La sua candidatura riceve il supporto di altre tre liste civiche: Lista Innamorato/Melchionna, Conosco Cisterna e Sempre Cisterna.

Pierluigi Di Cori

Spaccatura nel centrodestra con la Lega che corre separata dalle altre forze con Pierluigi Di Cori. Oltre che dalla lista del carroccio il candidato è sostenuto da quella del Partito Liberale Europeo e da altre tre civiche: Cambiamo!, Prima Cisterna e Cisterna e Basta.

Antonello Merolla

Forza Italia, UDC e Fratelli d’Italia si compattano invece a sostegno di Antonello Merolla, presentando liste di partito. A sostegno del candidato anche le civiche Cisterna Città, Viviamo Cisterna e Cisterna Comune.

Laureta Jaku

Già candidata con Carturan, e sua stretta collaboratrice, Laureta Jaku ora prova a correre per fascia con la lista Uniti per Cisterna.

Angela Coluzzi

Volendo distanziarsi sia da destra che da sinistra, Angela Coluzzi si candida con la sua lista Angela Coluzzi Sindaco.