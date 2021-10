“Dopo la brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi alla titolare dell’Arca di Rita, non possiamo rimanere insensibili all’appello dei volontari che chiedono aiuti per l’associazione.

Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, una violenza e ferocia ai danni di una donna che si è sempre messa a disposizione per aiutare gli animali del nostro territorio.

Informo i cittadini di Anzio che è possibile fare una donazione tramite bonifico:

L’arca di Rita, IBAN: IT26V0501803200000016741993

Oppure

PayPal: arcadirita@gmail.com

Chi vuole può donare del cibo ai nostri amici a 4 zampe specialmente umido (Monge, Trainer, Oasy, ND ecc) come richiesto dai volontari.

Potete acquistare ai seguenti negozi:

-Akquazoo del Tirreno via Celeno 6 – Lido Marechiaro;

– Arca di Noe’ viale Marconi 80- Anzio Colonia

– Animali Felici, via Adda 96 – Villa Claudia

La città di Anzio si stringe a Rita e a tutti i volontari dell’Arca augurandole una pronta guarigione sperando che le ferite dell’anima si rimarginino presto.

Ringrazio tutti per la collaborazione”.

Così in una nota il Consigliere Comunale di Anzio Angelo Mercuri.