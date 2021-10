Anzio. ApA: Fortemente preoccupati per quanto accaduto alla scuola Spalviera

Si attui la mozione approvata Consiglioun anno fa

Esprimiamo forte preoccupazione per quanto accaduto questa mattina presso la scuola Spalviera alla Sacida, dove alcune insegnanti hanno accusato malori associati alla presente di cattivi odori. Confidiamo che le indagini dei vigili del fuoco e della ASL possano chiarire l’accaduto. Più volte abbiamo sottolineato la pericolosità della zona, in cui impianti industriali e di trattamento di rifiuti convivono con insediamenti residenziali e con la scuola primaria. Diversi mesi fa abbiamo effettuato un accesso agli atti per avere una copia dei risultati del Piano di Monitoraggio e controllo dell’impianto biogas, ma ci è stato negato in quanto non è stato rilasciato il nulla osta da parte della Procura, che speriamo stia portando avanti le indagini.

Esattamente un anno fa, inoltre, la questione fu oggetto di una mozione del consiglio comunale approvata all’unanimità. La mozione impegnava Sindaco e Giunta a verificare lo stato di salubrità degli impianti esistenti e ad installare delle centraline di monitoraggio della qualità dell’area. Se l’impegno fosse stato rispettato forse avremmo qualche informazione in più sulle cause e sulle urgenti azioni da intraprendere a tutela della salute pubblica.

Alternativa per Anzio