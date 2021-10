Nettuno. Marchiafava convoca commissione Ambiente per le montagne di rifiuti tra Piazza del Mercato e il Parcheggione

Montagne di rifiuti tra Piazza del Mercato e il Parcheggione emanano puzza di pesce

“Dopo aver richiesto a più riprese un pronto intervento per la grave situazione igienico-sanitaria di fianco al Santuario, – scrive Waldemaro Marchiafava- ora mi tocca anche vedere le montagne di rifiuti tra Piazza del Mercato e il Parcheggione, con la relativa puzza di pesce che tormenta residenti e passanti.

Per questo da Presidente Vicario della Commissione Ambiente, ruolo che rivesto dopo le dimissioni del Consigliere D’Angeli, ho convocato una riunione URGENTE per venerdì mattina.

Mi auguro possa darvi buone notizie”.