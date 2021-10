Nettuno. Sanetti e Mancini: il Consiglio Comunale non vota le petizioni sottoscritte dai cittadini

“Attendevamo questo consiglio comunale, questa volta, per la prima volta a Nettuno, per portare all’attenzione dell’assise due petizioni sottoscritte dai cittadini nettunesi: implementare del monitoraggio radiologico e una struttura comunale per randagi.

Nulla da fare, non si trattava di interessi di pochi, non si trattava di spiagge o app fantasiose, non si trattava di cemento o debiti fuori bilancio.

Mentre quello che gli interessa personalmente c’è sempre una coesa maggioranza a favore, per le indicazioni dei cittadini solo un coeso voto contrario.

I consiglieri della maggioranza Coppola avrebbero potuto dare un segnale, votare favorevolmente l’indirizzo dato da chi li ha messi su quelle poltrone e che dovrebbero rappresentare, indipendentemente dal colore politico, ma hanno scelto di non farlo, hanno scelto di non ascoltare o trovare possibili soluzioni fattive alle esigenze della comunità.

Il centrodestra nettunese è sordo alle richieste dei cittadini.

Abbiamo discusso, per ore, spiegato, smascherato pretestuose scuse, ma erano già venuti in consiglio preparati: non bisogna votare nulla, anche se nell’interesse generale dei cittadini e per la salute pubblica, non doveva passare nulla.

Nettuno Progetto Comune va eliminato dalla scena politica nettunese, è un problema serio, parla di dubbiosi atti amministrativi e della gestione, anch’essa dubbiosa del denaro pubblico.

Troviamo svilente il mancato corretto confronto, la poca onestà intellettuale e la “preparazione” alla risposta dei colleghi consiglieri ammaestrati, anche male, che in alcuni passaggi pubblici rasentano il ridicolo amministrativo.

Così diventa difficile pensare ad una Nettuno migliore per il futuro, così diventa difficile svolgere il nostro ruolo, pur lottando fino alla fine in due per tutelare gli interessi ed i diritti dei nettunesi, contro un ’intera maggioranza, quella palese e quella occulta per opportunità politica.

Comprendiamo e capiamo l’ormai dilagante astensionismo e l’allontanamento dei cittadini dalla politica anche locale. Quanto accaduto dimostra, nostro malgrado, che la politica a Nettuno è cosa di pochi, è cosa loro.

Continueremo, con un magone allo stomaco e tante difficoltà, a dare speranza ed accrescere quella poca credibilità che la politica nettunese ha perso inesorabilmente in quest’ultimo periodo.

Invitiamo i cittadini interessati ad ascoltare i passaggi del consiglio comunale, lo streaming della seduta è accessibile online sul sito del Comune, in modo che ognuno possa, singolarmente, tirare le proprie conclusioni.

Non abbandonate l’idea di una rinascita civica e sociale, siamo granelli di sabbia, ma insieme possiamo cambiare le cose. “Che le cose siamo così, non significa che debbano andare così”.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini