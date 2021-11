Roma: ecco la giunta Gualtieri, Scozzese al Bilancio e vicesindaca

Roma, 3 nov. – Roberto Gualtieri presenta la sua giunta: un esecutivo a trazione Pd, ripartito in pari numero tra uomini e donne, con Silvia Scozzese che torna al Bilancio e stavolta ottiene anche il ruolo di vice sindaca. La squadra contiene politici e tecnici di area, con una divisione che prova ad accontentare quasi tutti i partiti della coalizione e le loro correnti. Ecco la composizione della giunta. Il Pd ottiene Sabrina Alfonsi – gia’ presidente del Municipio del centro storico – ai Rifiuti e Ambiente, Maurizio Veloccia – gia’ minisindaco del Portuense – all’Urbanistica e il consigliere regionale Eugenio Patane’ ai Trasporti. Al Bilancio, una delega chiave, la Scozzese, che ha gia’ ricoperto l’incarico con Ignazio Marino, oggi nella struttura di Palazzo Chigi che si occupa del Recovery e in passato Commissario al debito storico del Campidoglio. La lista Civica spunta due assessori: il coordinatore Alessandro Onorato (per anni consiglier e capitolino) al Turismo, Grandi Eventi e Sport e la capolista Monica Lucarelli, gia presidente dei giovani imprenditori cittadini, alle Attivita’ Produttive e Pari Opportunita’. La Cultura, altra delega di peso a Palazzo Senatorio, va a Miguel Gotor, docente di Storia a Roma Tre e gia’ senatore, in quota Articolo Uno. Mentre Sinistra Civica Ecologista piazza Andrea Catarci alla Partecipazione, la Citta’ dei 15 minuti. Il contenitore civico Roma Futura – guidato da Giovanni Caudo – ottiene la Scuola e il Lavoro con Claudia Pratelli, funzionaria della Cgil e gia’ assessore al Municipio del Salario. Per il Sociale e la Salute e’ stata scelta Barbara Funari, coordinatrice romana dei cristiano-sociali di Demos, formazione che con Paolo Ciani aveva ottenuto la terza piazza alle primarie. Altro partecipante ai gazebo e’ Tobia Zevi, ricercatore quarantenne, che spunta l’assessorato al Patrimonio e le Politiche Abitative. Chiude la compagine la new entry Ornella Segnalini, tecnica del Mit, ai Lavori Pubblici e Infrastrutture.

Fonte agenzia (AGI)