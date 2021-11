Al via il nuovo corso arbitri di calcio a 11 e calcio a 5 presso la sezione Aia di Aprilia da quest’anno per ragazzi e ragazze dai 14 fino a 40 anni. Il corso si svolgerà on-line.

Inoltre con la nuova presidenza nazionale di Alfredo Trentalange prende il via il progetto del “Doppio Tesseramento” che prevede la possibilità per ragazze e ragazzi, di diventare arbitri di calcio continuando anche a giocare nelle rispettive società sportive. Un progetto epocale, studiato per permettere ai giovani calciatori e calciatrici di arbitrare, che rappresenta il risultato di un percorso condiviso in ambito federale.

Si tratta della possibilità, dal 14° e fino al compimento del 17° anno di età, di arbitrare ed essere anche tesserati per una società calcistica (cosa che fino ad oggi era preclusa). Il calciatore e la calciatrice che vuole vogliono essere anche arbitri, in questa fascia di età, può possono infatti frequentare il corso arbitri pur rimanendo tesserati per una società di Settore Giovanile e Scolastico e/o Lega Nazionale Dilettanti, ma non potrà dirigere gare dei gironi di competenza in cui è presente la società per quale è tesserato.

Per informazioni è possibile compilare il form sul sito https://www.aia-figc.it/diventarbitro/