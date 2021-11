“In attesa dell’avvio, nei prossimi giorni, del servizio per il ritiro porta a porta del verde, con il nuovo progetto della raccolta differenziata, i cittadini possono prenotare telefonicamente il ritiro a domicilio del verde, delle potature e degli ingombranti”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali, Gualtiero Di Carlo, al termine della riunione operativa nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, convocata dal Sindaco, Candido De Angelis, per definire, con l’azienda pubblica Energia e Territorio Spa, la roadmap finalizzata a superare le criticità del recente passato, a riportare l’ordine ed il decoro su tutto il territorio comunale, a bonificare tutte le vie cittadine oggetto dello smaltimento illecito del verde e di varie tipologie di rifiuti, ad incrementare la raccolta differenziata e soprattutto ad intensificare i controlli e le sanzioni verso chi, con comportamenti illeciti, non rispetta la Città di Anzio.

Per prenotare il ritiro gratuito a domicilio del verde e degli ingombranti, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sono attivi i numeri 06 79 32 89 16 e 06 79 32 891.

I due centri comunali di conferimento gratuito Usa&Jetta, in Via della Campana ed in Via Goldoni, fino al 30 aprile, sono aperti dal lunedì al sabato (festivi esclusi), con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.