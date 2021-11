Il Comitato difesa del territorio di Anzio esprime solidarietà a Fabio Di Malta

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato per la difesa del territorio di Anzio (Roma) esprime vicinanza e solidarietà al signor Fabio Di Malta, che sta protestando nei confronti dell’impianto ACEA(ex-Kyklos)di Aprilia, impianto

sulla strada Nettuno-Le Ferriere e limitrofo alla sua abitazione ed alla sua attività aziendale, da anni oggetto di proteste da parte degli abitanti della zona.

Malato si incatena, ultimatum all’Acea Kyklos: “Impossibile vivere così” (italiasera.it)

Gli impianti di trattamento rifiuti, come quello ACEA (ex-Kyklos) che tratta i rifiuti organici per ricavarne compost e biogas, devono essere progettati e realizzati per stare ad una adeguata distanza di sicurezza da case ed edifici sensibili, come recita il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR). Inoltre gli impianti devono essere essere sottoposti a periodiche revisioni per le « best practices » (le migliori tecnologie) in merito alle emissioni odorigene, come sta avvenendo per

l’impianto per la produzione di biometano Anziobiowaste di Anzio (ora Biowaste CH4 Anzio).

Si chiede quindi alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina ed al Comune di Aprilia di intervenire affinché le emissioni odorigene dell’impianto ACEA(ex-Kyklos) di Aprilia siano limitate, al fine di consentire ai residenti di vivere in salute nelle proprie abitazioni.

Il Lazio ha disperato bisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti, ma essi devono essere realizzati rispettando le comunità e le leggi vigenti.

Deve essere inoltre drasticamente incentivato il compostaggio domestico e di comunità ; basta con i grandi impianti che arricchiscono i soliti noti.

Il compostaggio domestico può abbattere in modo significativo la quantità di FORSU (frazione organica dei rifiuti soldi urbani) da conferire ed abitua i cittadini ad essere più responsabili nei confronti dei rifiuti.

Comitato per la difesa del territorio (Anzio)