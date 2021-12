Anzio. Al via il tesseramento del Patto del Popolo

Riceviamo e pubblichiamo

Felici e orgogliosi del grande riscontro positivo, vi aspettiamo per le prime tessere del 2022, insieme faremo ripartire Anzio!

Saremo disponibili per tutti coloro i quali vogliano offrire proposte.

Il Patto del Popolo sta lavorando con il progetto di rilanciare questa città. Grazie all’aiuto di tanti sostenitori e simpatizzanti lavoreremo seriamente per realizzare i nostri obiettivi.

Crediamo nel rilancio della città di Anzio con una visione che guarda al futuro senza dimenticare il passato, ma traendone insegnamento, lavoreremo insieme per consentire la realizzazione di tanti progetti sul nostro territorio che attendono da troppo tempo.

Dopo tutta questa crisi, data dalla pandemia, non vediamo l’ora di poter spiegare quello che abbiamo fatto e ciò che abbiamo in programma di fare nei prossimi mesi.

Si può sottoscrivere la tessera scrivendo alla nostra pagina Facebook o Instagram.