Nettuno. Alicandri: Ancora ritardi sugli assegni per i disabili gravissimi

“Ci risiamo, passano i mesi, passano le stagioni eppure i problemi dei servizi sociali di Nettuno restano sempre gli stessi. Abbiamo sperato che con l’anno nuovo alcuni disservizi fossero ormai alle spalle ma purtroppo la nostra speranza è stata vana. Anche nel 2022 infatti gli assegni per i disabili gravissimi non sono arrivati mettendo in ginocchio tutte quelle famiglie che con quei soldi pagano cure e terapie. Non si può accettare che su questa problematica non ci sia mai una soluzione. Sembra davvero che le difficoltà dei nostri concittadini più fragili non siano di nessuna importanza per chi gestisce l’assessorato ai servizi sociali. Eppure i soldi ci sono. Basterebbe solo fare un calendario per i pagamenti e rispettarlo, dando così delle certezze a chi ne ha davvero bisogno. Cosa manca quindi? Evidentemente la cosa più importante. L’umanità”.

Roberto Alicandri