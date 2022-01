Anzio. Forza Italia, Gasparri e Capolei: “A breve in tour nella provincia di Roma”

Comunicato stampa

ANZIO, 15 gennaio 2022 – Allo stabilimento Galapagos di Anzio, ieri sera, Vincenzo e Fabio Capolei hanno riunito a cena un nutrito gruppo di rappresentanti territoriali di numerosi comuni della provincia di Roma. La serata, che si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-covid, è iniziata con una conferenza stampa alla quale, accanto ai due rappresentanti di Forza Italia, ha partecipato Maurizio Gasparri, commissario romano del partito, nonché senatore.

Il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, il primo a prendere la parola facendo gli onori di casa, ha annunciato che nei prossimi mesi girerà insieme a Gasparri tutti i comuni della provincia di Roma. “Il senatore Gasparri è la figura più amata di tutto il centrodestra – ha spiegato – gli abbiamo chiesto di fare un tour con noi nei comuni della provincia e lui ha accettato. Vogliamo riportare la politica al centro del dibattito nel nostro territorio e far crescere il nostro partito. E soprattutto, in vista delle elezioni amministrative che si terranno nel 2022 in molti comuni, vogliamo esprimere il più possibile nostri candidati”.

“Abbiamo lavorato molto quest’anno e abbiamo coinvolto tanti amici da ogni parte della provincia di Roma”, ha poi spiegato Vincenzo Capolei, delegato di Forza Italia per il collegio elettorale di Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia. “Siamo presenti in molti comuni con consiglieri comunali e assessori con i quali dialoghiamo quotidianamente. È stato un anno intenso, ma quello che abbiamo davanti lo sarà ancora di più, e il nostro grande obiettivo è quello di tornare a far crescere Forza Italia nel nostro territorio e di dare voce ai cittadini”.

Poi è stato il turno di Maurizio Gasparri che ha ringraziato Fabio Capolei per il lavoro che ha svolto nella provincia di Roma nel suo primo anno da consigliere regionale. “È giovane ed è in Regione da poco – ha sottolineato il senatore – ma sta dando un grande contributo a Forza Italia, e le persone presenti questa sera lo dimostrano. Dobbiamo continuare a coinvolgere cittadini, famiglie, professionisti e associazioni, ma chiediamo loro di ricordarsi di chi ha portato le loro istanze nelle sedi istituzionali e di chi li ha difesi”. “Le elezioni regionali non sono imminenti – ha aggiunto Gasparri –, ma non è detto che Zingaretti arrivi fino alla fine del mandato. Dobbiamo lavorare insieme al consigliere Capolei per preparare le candidature. Forza Italia farà la differenza sia alle regionali che alle politiche, saremo decisivi. E saremo centrali anche all’interno della coalizione di centrodestra”.

Poi sulla possibilità di vedere Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica, Gasparri ha detto: “il suo profilo è perfetto per il Quirinale. È sempre stato responsabile e ha sempre anteposto gli interessi del Paese a quelli personali, anche quando gli è stato impedito di governare. Draghi è una personalità unica e deve rimanere a Palazzo Chigi, ha un ruolo essenziale nella gestione dei fondi del Pnrr”.