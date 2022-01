Anzio, potenziata la rete in fibra. A breve cantieri alla Sacida e a Lido dei Pini

“Ultimato l’intervento di manutenzione straordinaria stradale in Piazza Cesare Battisti, nelle prossime ore, partiranno i lavori per la sistemazione del manto stradale, compreso tra Piazza della Pace e Piazza Pollastrini. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno aperti i cantieri nella zona 5, per la sistemazione delle strade al quartiere Sacida ed a Lido dei Pini”.

Lo ha affermato il Vicesindaco della Giunta De Angelis, con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, in riferimento ai cantieri aperti sul territorio comunale di Anzio, interessato anche delle opere di potenziamento della rete in fibra che, a breve, consentirà un’omogenea digitalizzazione alle famiglie ed alle imprese.