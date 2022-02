Progetto Anzio, odg per regimentazione acque meteoriche via Vivaldi

“Nel consiglio comunale del 30 dicembre scorso avevamo presentato un emendamento alla proposta di delibera sul programma triennale dei lavori pubblici, ma essendo il consiglio sul bilancio di previsione un momento di ampio e lungo confronto ed il tema in questione altrettanto complesso, abbiamo preferito trasformarlo in ordine del giorno da discutere nella prossima seduta d’aula, per chiedere la realizzazione della regimentazione delle acque meteoriche a Via Vivaldi, ad Anzio. Questo è un tema molto delicato e sentito dalla cittadinanza. I residenti della zona da tempo convivono con gravi disagi dovuti a continui allagamenti, infatti, in occasione di precipitazioni consistenti la strada si allaga e molto spesso l’acqua raggiunge anche l’interno delle abitazioni, creando problemi e notevoli disagi alle famiglie. Una situazione allarmante e insostenibile, che va affrontata in maniera concreta e definitiva. Naturalmente, gli interventi non riguarderanno solo la via in questione, ma anche le arterie limitrofe, che soffrono delle stesse criticità. Auspichiamo che la questione venga discussa in occasione del prossimo Consiglio Comunale dando così seguito ad una richiesta che arriva direttamente della cittadinanza.

Lo dichiarano i consiglieri comunali di “Progetto Anzio” Giuseppina Piccolo, Flavio Vasoli e Stefania Amaducci.