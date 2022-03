“Speciale Ucraina” live talk sulla guerra mercoledì 16 marzo

Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 16.00 sulla pagina Facebook della Duemme Multimedia ( https://www.facebook.com/duemmemultimedia) il responsabile della comunicazione della stessa società, il giornalista pubblicista Angelo Pugliese, intervisterà in videocollegamento due ospiti di “eccezione” per parlare dell’avvenimento bellico più drammatico in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’aggressione della Russia di Putin nei confronti dell’Ucraina: a) Jacopo Iacoboni, giornalista e saggista de “La Stampa” di Torino, autore di diversi libri di inchiesta sulle interferenze russe in Italia come “L’Esperimento” e “Oligarchi”; b) Domenico Rossi, Generale dell’Esercito in pensione nonché già sottosegretario alla Difesa dal 2014 al 2018 nei governi a guida Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.

Previsto, se le condizioni logistiche lo permetteranno, anche un collegamento con la Polonia nella zona al confine con la Ucraina dove alcuni cittadini di Anzio stanno collaborando con delle organizzazioni di volontariato nell’accoglienza dei profughi in arriva dal versante orientale del paese aggredito dalle truppe russe.