Anzio Nettuno. Pd: Le categorie più fragili stanno pagando il prezzo del pressapochismo di chi governa le nostre città

Le nostre preoccupazioni circa il passaggio del capofilato sui piani di zona, si sono rivelate purtroppo fondate. Le categorie più fragili stanno pagando interamente il prezzo del pressapochismo e dell’arroganza di chi governa le nostre città. Siamo ben oltre la metà del mese ed ancora nulla si sa circa il pagamento degli assegni per i disabili gravissimi. Lo avevamo detto fino allo sfinimento durante i consigli comunali, cosa sarebbe accaduto, ma i consiglieri di maggioranza o non hanno capito, cosa di per sé già grave, o peggio se ne sono addirittura infischiati. Hanno giocato a braccio di ferro sulla pelle delle famiglie. In questi anni abbiamo segnalato più volte con forza tutti i ritardi del settore e abbiano provato a spiegare che modificare in corsa il pilota di una macchina che già stentava, senza pensare a nuovi sistemi di gestione, sarebbe stato pericolosissimo per gli utenti, ma siamo stati inascoltati, ed aver avuto ora ragione non ci da nessuna soddisfazione, ma solo tanta rabbia. I servizi sono bloccati e i nostri concittadini più fragili sono lasciati da soli. Complimenti alle coalizioni di centrodestra che bistrattano le nostre città, quando toglieranno il disturbo sarà purtroppo sempre troppo tardi.

I consiglieri comunali

Roberto Alicandri

Marco Federici

Lina Giannino

I segretari politici

Carla Giardiello

Luigi Visalli