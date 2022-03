Anzio. Dopo le dimissioni dei consiglieri, domani 23 marzo il Consiglio delle surroghe

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta urgente per il giorno 23 marzo 2022 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare di Villa Corsini-Sarsina per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Nomina della Sig.ra Costaioli Floriana alla carica di consigliere in surroga del consigliere Marco Maranesi – dimissionario; Nomina della Sig.ra Sciannimanica Angela alla carica di consigliere in surroga del consigliere Galasso Cinzia – dimissionario; Nomina della Sig.ra Tirocchi Fabiana alla carica di consigliere in surroga del consigliere Camilli Roberto – dimissionario; Nomina del Sig. Buccolini Giorgio alla carica di consigliere in surroga del consigliere Vasoli Flavio – dimissionario; Nomina della Sig.ra Divona Cinzia alla carica di consigliere in surroga del consigliere Piccolo Giuseppina – dimissionario; Nomina del Sig. Zecchini Rodolfo alla carica di consigliere in surroga del consigliere Amaducci Stefania– dimissionario;

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle distanze di sicurezza, e verrà trasmessa in diretta streaming.

Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di mascherina di protezione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Roberta Cafà