Anzio. Marracino: Nel consiglio comunale di oggi la mia presenza determinante

Oggi il Consiglio Comunale è stato reso possibile con il numero legalmente sufficiente dei Consiglieri e la mia presenza è stata determinante.

Questo perché sono convinta che l’operato della Commissione d’Accesso debba essere sostenuto e non indebolito da uno scioglimento del Consiglio Comunale anticipato prodotto dalla Politica.

La politica, però, non deve abdicare al suo ruolo, perché, anche un eventuale

scioglimento prodotto dal giudizio della Commissione d’Accesso non sarebbe

sufficiente per voltare pagina. Chi ha aperto precocemente una campagna elettorale, approfittando del delicato momento, è la parte Politica di questa maggioranza più legata alle vecchie Amministrazioni, che già da tempo era passata all’opposizione di questa Giunta, e non certo perché delusa dalla mancanza di un rinnovamento.

Con grande difficoltà siamo riusciti come Consiglio Comunale a produrre degli atti.emblematici, che invece, al contrario indicano una discontinuità con il passato:

– Il ritorno al 100% della proprietà al Comune della società Capo d’Anzio;

– L’assegnazione della raccolta dei rifiuti ad una società pubblica;

– Un bilancio approvato tutti gli anni nei termini stabiliti, provvedendo anche a

sanare i milioni di debiti fuori bilancio provenienti dalle Amministrazioni

precedenti.

Sono convinta che il tentativo di dare una spallata a questa Amministrazione da parte di un gruppo di Consiglieri, forse alcuni ancora nostalgici dei metodi del passato, non vada nel senso di fare chiarezza rispetto alle responsabilità penali ed amministrative,

ma vada nel senso di una “restaurazione” del passato. Per questo credo sia giusto che il compito di procedere all’eventuale scioglimento per ragioni di legittimità giuridica

sia lasciato a chi di dovere.

E’ necessario che, per fronteggiare e debellare l’infiltrazione mafiosa, presente nel nostro territorio, che ciascuno svolga con responsabilità il proprio compito, in particolare la Politica deve tornare ad essere sana e a svolgere il proprio ruolo per garantire il Buon Governo della città. Quindi, coerentemente, non ho abdicato al mio

ruolo di Consigliere Comunale.

Firmato

Anna Antonietta Marracino

Italia Viva