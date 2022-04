Anzio. ApA e M5S, 10 aprile: LegalizzAnzio 2 “Le responsabiltà della politica”

LegalizzAnzio 2 Le responsabiltà della politica

Il giorno 10 Aprile alle ore 11 presso l’hotel Lido Garda di Anzio si terrà l’incontro pubblico LegalizzAnzio 2 organizzato da Apa e M5S.

Le vicende legate all’operazione “Tritone” con il conseguente rischio di scioglimento del consiglio comunale di Anzio per infiltrazione mafiose ci impongono approfondimenti e riflessioni che vanno al di là delle eventuali responsabilità penali.

È doveroso, in un momento di particolare difficoltà e fragilità delle istituzioni, rimettere al centro il ruolo della politica per interrogarsi su responsabilità ed opportunità nel contrasto alla permeabilità mafiosa della pubblica amministrazione.

Ne parleremo insieme ai consiglieri comunali Luca Brignone, Alessio Guain, Rita Pollastrini e Maria Teresa Russo con la partecipazione della senatrice Elena Fattori (SI), il segretario regionale di SI Massimo Cervellini che da anni si occupano del tema ad Anzio e l’onorevole Angela Salafia (M5S) membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.