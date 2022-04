Anzio, Ruggiero Garzia nuovo commissario cittadino della Lega

Continua il percorso di cambiamento intrapreso dalla Lega sul territorio provinciale di Roma. Oggi Ruggero Garzia è stato nominato nuovo commissario della Lega ad Anzio.

“A Ruggero,persona di grande competenza e capacità politica , vanno gli auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo per la nuova nomina di commissario cittadino della Lega.Con lui prosegue il percorso di crescita e di radicamento sul territorio che abbiamo intrapreso da diverso tempo. Sono sicuro che saprà affrontare tutte le prossime sfide e saprà rispondere in maniera concreta alle tante istanze che ci arrivano dalla città”. A dichiararlo Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud.