Sanità, Capolei: Entro 2022 accredito per strutture con requisiti operanti nell’ambito delle dipendenze

“Grazie alla nostra interrogazione, presentata per chiedere chiarimenti in merito alle procedure di accreditamento delle strutture che svolgono assistenza alle persone affette da dipendenza patologica, e discussa in Consiglio regionale durante il Question time odierno, ci è stato assicurato dall’assessore D’Amato che entro fine anno verranno completate tutte le richieste di accreditamento delle strutture aventi i requisiti, cosicché potranno continuare a svolgere regolare attività con il sistema sanitario regionale esclusivamente le strutture regolarmente accreditate. Inoltre la Regione sta valutando di aumentare le tariffe nei confronti dei soggetti erogatori dei servizi per la cura e il recupero delle dipendenze”.

Così in una nota Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della commissione Sanità.