Nettuno. Le opposizioni smentiscono voci di inciuci con Sindaco: Coppola si dimetta

“Nel creativo mondo della politica nettunese, si sa, tutto sembra possibile e dato che qualcuno, ad arte, sta mettendo in giro la falsa voce di colloqui con il sindaco da parte di alcuni consiglieri di minoranza, vogliamo ribadire con forza la nostra posizione. Questa amministrazione era finita già prima dell’arrivo della commissione d’accesso, e quindi, mai come ora sarebbe folle per chiunque di noi pensare che il sindaco Coppola possa essere oggi un interlocutore politico. L’unica cosa che egli deve fare è dimettersi e liberare la città. Come consiglieri comunali di minoranza non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo, oggi, per coerenza personale ed onestà intellettuale, diventare oggetto di speculazione politica da parte di qualche consigliere di centrodestra che millanta chissà cosa. Se la maggioranza esiste ancora, e abbiamo forti dubbi, voti il bilancio, altrimenti costoro si scollino dalle sedie, in primis il sindaco Coppola che in questi anni ha spesso minacciato di andarsene, restando però sempre ben aggrappato alla sua poltrona”.

Roberto Alicandri

Luigi Carandente

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Antonello Mazza

Mauro Rizzo

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari