Riunione capigruppo sul porto, le precisazioni di Roberta Cafà

Riunione informale dei Capigruppo sul Porto di Anzio. Le precisazioni del Presidente del Consiglio Comunale, Roberta Cafà: “Prendiamo atto dai Media che il Capogruppo, Luca Brignone, ha rivisto la sua posizione sull’attività ordinaria espressa ufficialmente in Consiglio”

“… a questo punto per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio gruppo faremo noi un passo indietro e non parteciperemo alle ordinarie attività del Consiglio e delle Commissioni…”.

“E’ l’estratto del verbale del Consiglio Comunale del 23 marzo, con quanto, inequivocabilmente, dichiarato dal Capogruppo Luca Brignone. Prendiamo atto dai Media che il Capogruppo ha rivisto la sua posizione, anche in riferimento alla riunione informale ed ordinaria sul porto della settimana scorsa, preannunciata dal Sindaco ai presenti in Consiglio. Pertanto sarà formalmente convocato anche per le attività ordinarie e per gli incontri informali, così come è stato sempre convocato, con la trasmissione della relativa documentazione, in tutte le riunioni dei Capigruppo e nei Consigli Comunali precedenti, ai quali ultimamente non ha comunque partecipato per sua libera scelta”.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale della Città di Anzio, Roberta Cafà, in riferimento alla nota stampa diffusa dal Capogruppo, Luca Brignone e dal Consigliere Comunale, Maria Teresa Russo, sull’incontro informale dei capigruppo della scorsa settimana.