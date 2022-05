Ardea. Elezioni Comunali, chi sono i quattro candidati sindaco

Le Elezioni Amministrative sono in programma ad Ardea per domenica 12 giugno 2022. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno 2022.

Sono in quattro, in questa tornata elettorale, a contendersi la carica di primo cittadino.

Luca Vita (Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea)

Luca Vita ha 38 anni, vive ad Ardea e si occupa di comunicazione politica. Ha una laurea in scienze politiche e un master al Sole 24 Ore in comunicazione di impresa e pubbliche relazioni. E’ presidente della Cooperativa sociale agricola “Riparo”.

Lucio Zito (M5S, PD, Ardea Futura, Democrazia Cristiana, Lista Azzurri)

Laureato in Scienze Politiche, militante 5stelle, già Presidente del Consiglio Comunale nella legislatura Savarese Lucio Zito è sostenuto da diverse liste. Con lui, oltre al Movimento 5 Stelle, ci sono Democrazia Cristiana, Lista Azzurri Ardea che Vogliamo e Partito Democratico.

Fabrizio (Maurizio) Cremonini (FDI, Lega, Cambiamo!, Lista Sgarbi)

Ex Vicesindaco di Ardea, dal 2014 al 2016, ricopre attualmente il ruolo di Presidente della Coldiretti nei Comuni di Ardea e Pomezia.Ex ristoratore da più di 30 anni, da anni lavora nel settore agricolo Coordinatore di Fratelli d’Italia.

Giampiero Castriciano (Amici per l’Italia)

Professore e ambientalista storico ex consigliere e assessore provinciale all’ambiente. A sceglierlo la figura ispiratrice del movimento stesso, il dottor Mariano Amici.