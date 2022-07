Il Pd: “Omicidio ad Anzio, città allo sbando”

“L’uccisione barbara di un ragazzo di 26 anni sulla riviera di Ponente conferma che Anzio è allo sbando.

Mentre chi governa si nasconde dietro un’ordinanza inattuata e omette di far controllare per esempio la vendita di alcol a minori, ad Anzio si muore accoltellati. Mentre chi governa vuole miracol mostrare con iniziative organizzate da amici degli amici, la città è fuori controllo.

Abbiamo chiesto, attraverso la nostra capogruppo Lina Giannino, la convocazione del consiglio comunale affinché questa emergenza sia affrontata, dando indicazioni nette sul rispetto di regole basilari. Allo stesso tempo chiediamo che le forze dell’ordine, locali e provinciali, di intensificare la loro attività per garantire almeno la percezione della sicurezza. Siamo certi che l’autore del delitto sarà individuato, intanto esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia del giovane ucciso”.

Lo dichiara il Partito Democratico di Anzio​ con il Gruppo Consiliare.