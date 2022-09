Elezioni. Zaratti, Alleanza Verdi Sinistra: i cambiamenti climatici sono la prima emergenza che dobbiamo affrontare

Filiberto Zaratti candidato di Alleanza Verdi e Sinistra

“Nell’ultimo mese in Italia ci sono stati più di 20 morti per via dei cambiamenti climatici, sulla Marmolada e nelle Marche.

Questo ci fa capire che i cambiamenti climatici sono la prima emergenza che dobbiamo affrontare.

I comuni devono essere al centro di questa lotta, perché il 60% delle emissioni clima-alteranti derivano dai centri urbani. Ogni delibera deve essere quindi valutata anche sulla base di quanto aiuta nella transizione ecologica.

Poi c’è un’emergenza sociale ed economica da affrontare. Dobbiamo riformare il lavoro. Il lavoro precario deve essere abolito e tutti i contratti devono essere trasformati in contratti a tempo determinato, come deve essere abolita l’alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo introdurre un salario minimo di 10€ l’ora. Dobbiamo mettere un tetto al prezzo del gas per abbassare il costo esorbitante delle bollette.

Dare alle persone risposte concrete. È così che combattiamo la grande crisi sociale che vive il Paese”.

