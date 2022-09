Anzio. Il PD ha chiuso la campagna elettorale: “vogliamo vincere per il riscatto di questo territorio” 

Ieri mercoledì 21 settembre, si è tenuto ad , presso l’hotel , l’incontro a chiusara campagna elettorale territoriale del Partito Democratico. A cui hanno partecipato il segretario regionale Bruno Astorre, la consigliera regionale Michela Di Biase e la consigliera Lina Giannino candidata alla Camera.

«Fa molto piacere che sia stata scelta Anzio come città per l’ultimo incontro territoriale del collegio U8 e che sia Lina Giannino la candidata alla Camera per questo Collegio – ha detto il segretario del PD di Anzio Luigi Visalli – Le due scelte sono significative poiché è risaputo che il nostro Comune, in questi mesi, sia fortemente attenzionato dalla DDA e che si attende il responso della Commissione d’Accesso istituita dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, all’indomani dell’inchiesta “Operazione Tritone”. È un forte segnale avere come candidata in Parlamento, dopo che ha pagato sulla sua pelle (con minacce, insulti, scritte ingiuriose sui muri della città…) gli anni della sua attività in consiglio comunale e ce lo dimostra il fatto che nonostante sia rimasta sola ad affrontare la battaglia sulla Legalità, continua a farlo, perché ci crede”. La candidata Lina Giannino ha ripercorso le tappe della sua esperienza politica: con le minacce e gli insulti ricevuti durante i consigli comunali. E la sorpresa di ricevere la proposta di una candidatura alla camera dei deputati da parte del suo partito, che rappresenta una comunità di donne e uomini, di cittadini comuni. “Se sarò eletta- ha detto- continuerò ad essere una di voi una cittadina di Anzio”.

Per il senatore Astorre “Il sentimento è stato di orgoglio fare campagna elettorale con Lina Giannino una donna che non si arresa mai anche davanti alle minacce. questo è significato uno schiaffo a chi fa politica con la prepotenza. E io alle prepotenze non ci sto. In questo collegio vogliamo vincere per il riscatto di questo territorio”

Al termine della manifestazione i presenti sono stati invitati a partecipare alla chiusura nazionale di venerdì 23 settembre in Piazza del Popolo a Roma.

