Pomezia. Si è costituito il gruppo “Pomezia in Azione”

Venerdì 16 settembre, a ridosso delle elezioni politiche, si è costituito il gruppo “Pomezia in Azione” che apre anche nel nostro territorio un nuovo spazio di aggregazione per tutti i liberali, riformisti e popolari che non si riconoscono nelle proposte populiste del panorama politico sia nazionale che territoriale.

SI è riunito il gruppo di tesserati cittadini di Pomezia, alla presenza del Responsabile dell’organizzazione Stefano Rocca e del Delegato del litorale sud della città metropolitana di Roma Niko Martinelli, nominando a maggioranza a commissario cittadino di Pomezia in Azione il 48enne Claudio Ubaldini, consulente aziendale con profonda esperienza nel settore bandi nazionali per le imprese.

L’ufficializzazione del gruppo di Azione su Pomezia e l’inizio delle attività del Commissario, supportato dal delegato provinciale, sono il primo passo verso il congresso cittadino ed alla crescita della presenza di Azione nella città di Pomezia.

Le attività di Pomezia in Azione partiranno proprio con questo indirizzo: far conoscere ai cittadini i grandi temi nazionali proposti da Azione, ma anche declinarli con progetti specifici per la nostra realtà locale; si avrà una costante e profonda attività di confronto con cittadini e con tutte le realtà territoriali, imprese ed associazioni, che sarà portata avanti con pragmatismo e rigore ma anche con un approccio il più inclusivo possibile. Il tutto per arrivare ai futuri appuntamenti con una rete di persone competenti in grado di elaborare una proposta politica concreta e realizzabile sul territorio cittadino.

Per realizzare tutto questo il gruppo di Pomezia in Azione, che già vede tra le sue fila una vivace partecipazione di giovani e giovanissimi, apre le sue porte ai cittadini interessati a far parte di questo progetto; potete seguire le attività sulla pagina Facebook “Pomezia in Azione” e contattare il commissario Claudio Ubaldini via mail scrivendo a: pomeziainazione@gmail.com