Istituto nautico Anzio, si lavora per la riapertura in sicurezza dell’edificio

“Consentire la ripresa dell’attività didattica dell’Istituto Nautico, all’interno dell’edificio dell’ex Pretura, è il prioritario obiettivo dell’Amministrazione Comunale. Nella giornata di oggi l’Ufficio Scolastico Regionale, nella persona del direttore, dottoressa Michela Corsi, ha comunicato la disponibilità della Prefettura ad allocare, nei propri locali, l’archivio cartaceo del Tribunale di Velletri, che attualmente occupa il piano seminterrato dell’edificio, con problematiche sulla sicurezza della scuola. Come Amministrazione, non appena arriverà la formale comunicazione a rimuovere l’archivio, in tempi brevissimi, ci occuperemo del trasferimento e di sostenere gli interventi iniziali necessari per la riapertura della scuola”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla riunione di questa mattina, presso la Casa Comunale, con gli Studenti, insieme ad una Rappresentanza dei genitori e dei docenti, con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e con il Dirigente dell’Istituto Nautico. La Città Metropolitana, intervenuta telefonicamente al termine dell’incontro, mercoledì 12 ottobre, con i tecnici preposti, sarà presente al sopralluogo, presso l’edificio scolastico, per verificare, insieme agli altri Enti, le opere necessarie per la riapertura in sicurezza della scuola. Resta comunque confermata anche l’eventuale disponibilità di ulteriori aule, messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale in alcuni edifici del territorio.