Nettuno. Alicandri e Federici: Per sistemare i danni che il centrodestra ha fatto a Nettuno ci vorrà molto tempo

Durante la fallimentare esperienza del centrodestra alla guida della nostra città, fortunatamente finita con largo anticipo, avevamo più volte chiesto che venissero banditi i concorsi per aumentare la pianta organica del comune, notevolmente sottodimensionata. Abbiamo presentato mozioni ed interrogazioni in tal senso, ma l’evidente incapacità e il palese menefreghismo di coloro che sedevano sugli scranni della maggioranza hanno fatto in modo che sostanzialmente nulla fosse fatto. Purtroppo a causa del litigioso immobilismo della destra molti treni sono stati persi, con la conseguenza che molti settori strategici del comune sono rimasti sguarniti. Basti pensare, solo per fare qualche esempio ai lavori pubblici, all’urbanistica, ai servizi sociali e alla polizia locale. Settori strategici per la città che per colpa della politica non hanno potuto pensare al PNRR perché già oberati di lavoro. Un plauso va ovviamente al commissario Strati ed ai subcommissari per queste prossime assunzioni, ma purtroppo per sistemare i danni che il centrodestra ha fatto a Nettuno ci vorrà molto tempo. Lo diciamo perché è giusto ricordare quali ferite sono state inferte alla nostra città , quali pressioni di lavoro hanno dovuto e devono sopportare tutt’oggi i dipendenti comunali e di chi è la colpa di molti dei disservizi che colpiscono i nostri concittadini.

Roberto Alicandri

Marco Federici