Anzio. Laura Nolfi chiede le dimissioni di Valentina Corrado e Roberta Lombardi dalla Giunta Regionale

C’è un limite a tutto, quando si dimetteranno le pentastellate Valentina Corrado e Roberta Lombardi dalla Giunta Regionale Leodori?

“Adda passa’ ‘a nuttata”, diceva il grande Eduardo

Nel Lazio i 5stelle, con Roberta Lombardi, si sono candidati contro Zingaretti e contro il cosiddetto partito della casta, poi da sconfitti entrano nella sua Giunta con le Assessore Lombardi e Corrado, il loro capo politico Conte nei giorni scorsi “demolisce” pubblicamente l’amministrazione Zingaretti che, a sua volta, incompatibile, si è finalmente dimesso.

Ma loro, le Assessore regionali 5stelle, Valentina Corrado e Roberta Lombardi, quando si dimetteranno dal loro incarico nella Giunta del Pd, oggi guidata da Daniele Leodori per i soli affari correnti?

È praticamente iniziata la campagna per le regionali, i 5stelle del Lazio hanno intenzione di proseguire a farla, contro il partito della casta e presumibilmente contro un loro collega dell’attuale Giunta, continuando contemporaneamente a far parte della stessa maggioranza Leodori?

Per restare, comunque, nella Giunta Leodori, anche per la gestione degli affari correnti, le due Assessore potrebbero sempre aderire al partito Impegno Civico, fondato dal loro ex capo politico Luigi Di Maio, nel vano spregiudicato tentativo di essere eletto insieme partito di Bibbiano.

Basta saperlo, attendiamo notizie!

Laura Nolfi