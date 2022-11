Ad Anzio proseguono gli interventi per la riqualificazione del territorio comunale. Nei giorni scorsi la Giunta De Angelis ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di Via Batteria Siacci, per l’intero tratto di collegamento tra la Nettunense e Via dell’Armellino. Previsto un investimento pari a 127.000,00 euro.

La delibera è stata trasmessa agli uffici preposti per l’attivazione delle procedure finalizzate all’avvio dei lavori.