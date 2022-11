Il rugby Anzio Club in prima linea nella giornata della colletta alimentare

Anche quest’anno il Rugby Anzio Club parteciperaà alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgera’ il giorno 26 novembre 2022 , presso il supermercato Iperbon a Padiglione, in Via delle 5 miglia (Anzio).

Come da molti anni a questa parte, tesserati e sostenitori del Rugby Anzio Club parteciperanno all’iniziativa che ha il semplice e onorevole scopo di sostenere chi non ce la fa e chi è in difficoltà!

I prodotti che possono essere acquistati e consegnati ai volontari presenti sabato sul punto vendita sono: carne in scatola, latte, yogurt, burro, formaggio, ortaggi e legumi, pasta secca, riso, pane e affini, dolci, frutta, succhi di frutta, olio, salse e condimenti, zucchero, uova, bevande, omogeneizzati, farine e altro ancora.

Ancora una volta il Rugby Anzio Club sostiene chi è in difficoltà.