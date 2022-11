Anzio. De Angelis: “Tanta amarezza, la mia carriera politica finisce qui”

De Angelis: -“C’è molta amarezza, onestamente non me l’aspettavo. Sono tranquillo su quello che ho fatto: sugli atti che sono stati fatti, sugli appalti, sui servizi, sugli affidamenti, su tutto. Mi dispiace come è andata a finire. Finisce oggi la mia carriera politica, il 4 novembre avevo comunque preannunciato che sarebbe finita”. A parlare all’Adnkronos è il sindaco di ANZIO, Candido De Angelis, all’indomani della decisione del Consiglio dei.ministri di sciogliere il Comune “in considerazione delle accertate

forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata”.

“Nessuna polemica, ma tanta amarezza e dispiacere”, aggiunge De Angelis, secondo cui lo scioglimento “è arrivato inaspettato”. “Adesso leggeremo gli atti, vedremo il perché, io continuo a sostenere che appalti pilotati, condizionati non ce ne sono”, assicura.