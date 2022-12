Anzio. ApA: Elezioni regionali, candidatura di Nolfi inopportuna

Il comunicato di Alternativa per Anzio.

“La relazione del Ministero dell’Interno al decreto di scioglimento del Comune di Anzio, come sappiamo, ha delineato un quadro molto grave. Negli ultimi giorni abbiamo letto su diverse testate giornalistiche nazionali che uno fra gli elementi riportati nella relazione riguarderebbe da molto vicino Laura Nolfi, assessora all’istruzione sia nella giunta Bruschini che in quella De Angelis, per un totale di ben nove anni. Nonostante questo e senza fornire chiarimenti in merito, l’ex-assessora ha già cominciato in pompa magna la sua personale campagna elettorale per le elezioni regionali, alle quali ha espresso l’intenzione di candidarsi.

Ci sembra una decisione francamente inopportuna. In questi giorni in cui la politica, dal livello locale a quello europeo, è travolta da scandali e inchieste, crediamo che mai come ora le personalità che si candidano a ricoprire ruoli istituzionali debbano essere inattaccabili. Anche volendo ignorare quanto emerso sulla stampa negli ultimi giorni, l’ex assessora non può pensare che aver rassegnato le proprie dimissioni al momento opportuno la sollevi dalle sue responsabilità politiche. La carriera ormai di lungo corso e l’importante ruolo istituzionale ricoperto avrebbero dovuto essere una garanzia per le istituzioni. Anche se la sua colpa fosse stata solo il non essersi accorta di cosa ruotasse attorno alla politica cittadina, questa è assai grave e la rende inadeguata a qualsiasi carica pubblica”.

Alternativa per Anzio