Laura Nolfi (FdI): depositata querela contro il quotidiano La Repubblica

“A tutela della mia onorabilità e professionalità, nei giorni scorsi, ho depositato presso il Tribunale di Roma denuncia-querela per diffamazione aggravata nei confronti del Direttore responsabile e dell’autore dell’articolo dal titolo ‘Regionali Lazio, Fdi e la candidata in affari con la mafia di Anzio’, pubblicato lo scorso 19 dicembre sul quotidiano ‘La Repubblica’, allegando alla querela i documenti utili a dimostrare la inequivocabile infondatezza delle gravi insinuazioni nei miei confronti contenute nell’articolo. Ribadisco la mia completa estraneità, formale e sostanziale, rispetto all’indagine denominata ‘Tritone’. La legalità ed il rispetto delle regole sono la stella polare della mia attività politica e lavorativa, così come lo sono per tutta la mia famiglia”.

Lo dichiara l’ex assessore Laura Nolfi, impegnata nel Corpo di Polizia Locale e candidata nella lista di Fdi alle elezioni regionali del Lazio.