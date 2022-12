Aprilia. Grillini e Pentastellati: Rifiuti di Roma, si continua a scaricare l’emergenza su altri territori

“Come prevedibile, la raccolta non va, i rifiuti restano, nella migliore delle ipotesi, nei secchioni, ma troppo spesso sui marciapiedi o per strada. Montagne di sacchetti che arrivano a ostacolare il passaggio dei pedoni o dei mezzi pubblici quando finiscono addirittura sulla carreggiata.

La gestione del sindaco Gualtieri è totalmente fallimentare.

Apprendiamo dalle notizie di stampa che i rifiuti di Roma, quindi di un altro ambito territoriale, potrebbero essere scaricati e avere come destinazione ultima Aprilia.

Per evitare il disastro, il Campidoglio con la giunta targata PD punta a stipulare in questi giorni contratti pluriennali con operatori attivi nel Lazio per evitare il rischio di vedere 900 tonnellate di rifiuti al giorno sui marciapiedi della Capitale così come già avvenuto in passato e in queste ultime festività natalizie.

Accordo che potrebbe arrivare presto tra la municipalizzata e la Rida Ambiente, società che gestisce il TMB di Aprilia; tale accordo permetterà di inviare nello stabilimento, nel corso dell’anno che verrà, circa 240mila tonnellate di immondizia “tal quale“: oltre il 25% della produzione della città di Roma.

Ci domandiamo cosa abbia intenzione di fare nella eventualità il nostro primo cittadino. Quali azioni forti vorrà intraprendere a tutela della città?

La città di Aprilia è a tutti gli effetti e da diversi anni la pattumiera della capitale, il punto di riferimento dei rifiuti di Roma.

In questi anni il primo cittadino e la sua amministrazione sembrano aver dimenticato gli interessi di Aprilia e dei suoi cittadini.

I principali problemi che assillano la città avrebbero richiesto una presenza autorevole su tavoli extra-locali: relazioni e peso politico sono tutto ciò che Terra e la sua amministrazione non hanno saputo costruire in questi anni fino a rendere la città isolata e marginale su questioni importanti come quella dei rifiuti.

Questo territorio ha anche bisogno di avere rappresentanti seri alla Regione che lo difendano da chi vorrebbe farne la capitale degli impianti di trattamento e delle discariche”.

Grillini Apriliani e Cittadini Pentastellati

Attivisti del M5S