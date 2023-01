Alle regionarie i 5stelle di Aprilia invitano a votare per Ilenia Borace

Il Movimento 5 Stelle, giovedì 5 gennaio, dalle ore 10 alle ore 22, darà la possibilità ai propri iscritti di votare e scegliere i candidati per le elezioni Regionali del Lazio.

Con il sostegno dell’intero gruppo di attivisti di Aprilia, c’è Ilenia Borace, attivista storica che ormai da diversi anni è al fianco non solo del Movimento 5 Stelle regionale, ma è anche a supporto di molti cittadini su temi locali e provinciali importanti, incarnando quei valori che contraddistinguono il Movimento stesso.

Avere una candidata alla Regione Lazio non sarebbe un motivo di vanto solo per noi attivisti ma soprattutto un’opportunità per tutta la cittadinanza apriliana e per tutta la collettività che vive nel nord pontino.

In caso di sua elezione, le nostre battaglie a livello locale potrebbero finalmente trovare una referente che sappia dare voce ai tanti problemi che attanagliano la nostra amata terra.

Ilenia Borace come interlocutore diretto saprebbe farsi carico da vicino delle istanze dei cittadini di ogni estrazione sociale e politica, avendo già alle sue spalle un’esperienza diretta in Regione maturata come collaboratrice della consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle, Gaia Pernarella.

Ilenia saprebbe affrontare nel modo più deciso e nei tempi più brevi tutte le questioni aperte che ci riguardano, tutelando gli interessi di Aprilia e di tutte le città che come la nostra soffrono di un abbandono a livello istituzionale su più fronti.

Potrebbe essere il punto di svolta tra la vecchia politica che tende a muoversi sottotraccia, spesso portando pochi risultati, e la nuova politica fatta di partecipazione, inclusione e condivisione di soluzioni.

Non tutti conoscono Ilenia Borace per questo vogliamo sottolineare alcuni passaggi della sua attività politica che hanno reso la sua candidabilità un’occasione per tutti.

A tutela del territorio, in qualità di collaboratrice della consigliera Pernarella, si è battuta fianco a fianco con il Movimento 5 Stelle dando risposta alla richiesta di tutela della nostra amata campagna a nord di Aprilia, attraverso la mozione che ha permesso di impegnare la regione nell’appore la tutela del paesaggio.

Ha affrontato temi importanti come la questione del NO alla riapertura di Borgo Montello, spendendosi senza sosta, partecipando attivamente alla presentazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze, seguendo da vicino anche l’approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, un piano che ha conseguentemente portato alla luce la necessità di una legge sugli EGATO, importante strumento per tutta la Regione Lazio, che ha l’obiettivo di avviare una partecipazione più attiva degli enti locali nella pianificazione e gestione dei rifiuti. Inoltre ha collaborato ai lavori del PTPR (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale), un piano che ha visto finalmente la luce dopo tanti anni di attesa.

Ilenia ha partecipato a numerose manifestazioni a favore della tutela dell’ambiente e della salute pubblica ed è pronta per dare il suo apporto a favore del nostro territorio.

Per questo, come gruppo del Movimento 5 Stelle di Aprilia, invitiamo tutti gli iscritti della Provincia di Latina a sostenere la nostra candidata.