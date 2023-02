Anzio. Primarie Pd, scatto finale: si vota domenica 26, l’invito del segretario Visalli

Ci siamo quasi. Prima del verdetto, c’è ancora uno spazio per poter scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico.

L’appuntamento è per domenica 26 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso la sede di via Aldobrandini 11.

“È importante che ognuno venga a dare il proprio contributo – dichiara Luigi Visalli, segretario del Pd di Anzio – Il forte astensionismo registratosi in occasione dell’ultima chiamata alle urne non fa altro che allontanarci ancora di più da una democrazia a tutela del cittadino. C’è estremo bisogno di partecipazione”.

La sfida finale sarà tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

“Non c’è bisogno di essere iscritti al partito per votare” – precisa il segretario anziate – Possono esprimere la propria preferenza tutte le persone che si riconoscono nella proposta politica del Partito”

Tutti gli intenzionati a votare dovranno recarsi al seggio con un documento di riconoscimento e un contributo di 2 euro. La donazione non è richiesta a chi è iscritto al Pd.

Sono ammessi anche studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (dai 16 anni in su) e i cittadini stranieri di altri paesi dell’Unione Europea ma residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno.

“Venite e scegliete, partecipazione è sinonimo di democrazia” – chiosa Visalli.