Domenica le primarie del PD, dove si vota ad Anzio e Nettuno

Dalle 8 alle 20 del 26 febbraio si voterà per le primarie del Partito Democratico: i sostenitori dei dem (anche non iscritti) sceglieranno chi, tra i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini, prenderà il posto di Enrico Letta alla guida della forza politica di centrosinistra. Come regola generale, a eccezione di chi potrà votare online, per esprimere la propria preferenza bisognerà andare in uno luoghi adibiti a seggi elettorali.

Ad Anzio. Si voterà dalle 8 alle 20 nella sede di via Aldobrandini 11.

A Nettuno. Si voterà dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Presso la sede di via Montenero 10 e presso il bar “Cippe” in via dei Tinozzi.