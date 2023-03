Riunione iscritti di Anzio e Nettuno “In Azione”, delineati obiettivi sui territori

Una assemblea congiunta degli iscritti di Azione di Nettuno e Anzio “in Azione” molto partecipata quella di oggi 25 marzo 2023, presso la sala riunioni della Cantina della Divina Provvidenza di via dei Frati a Nettuno.

A prendere la parola e a fare il punto della situazione dopo le elezioni regionali i due commissari-coordinatori del partito guidato da Carlo Calenda, Flavio Biondi e Gabriele Federici, coadiuvati dalla presenza del Segretario Organizzativo di Azione Provincia di Roma, Stefano Rocca.

Entrambi i referenti sul territorio del litorale romano del Partito riformista hanno individuato nei loro discorsi di apertura i punti fondamentali su cui costruire il lavoro dei prossimi mesi, come quello di una maggiore presenza capillare nei quartieri, la costruzione di gruppi di lavoro e infine la necessità di avere presto un incontro con le autorità delle Commissioni Prefettizie che gestiscono le attività amministrative dei comuni di Nettuno e Anzio, che da mesi sono sciolte per infiltrazione di organizzazioni criminali e che vedranno di nuovo le due città con dei nuovi sindaci e consigli comunali non prima del 2025.

Le tematiche del sociale, della sicurezza, della necessità di una soluzione ai problemi della occupazione sono state evidenziate negli interventi da parte dei vari iscritti dei due comuni litoranei.

L’assemblea si è conclusa con un invito a costruire presto dei presidi sui vari quartieri di Nettuno e Anzio, allo scopo di fare una azione di ascolto delle problematiche e delle aspettative che provengono da essi.