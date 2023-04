Aprilia. Domenico Vulcano aderisce ad Aprilia Città Civica a sostegno di Luana Caporaso

“Bisogna ritornare allo spirito politico di Domenico D’Alessio che ha avuto la capacità di unire le forze libere e pensanti della città per un progetto per Aprilia”. Domenico Vulcano, consigliere comunale, fa appello a tutte le persone di buona volontà della città per costruire insieme un progetto politico che dia di nuovo slancio alla città ed ai suoi cittadini.

“Le ragioni alla base della rivoluzione politica che è risultata vincente nel 2009 sono ancora oggi fortemente attuali, dice Domenico Vulcano, credo sia il momento di un mio nuovo impegno e convogliare a sé le persone di buona volontà della città per un progetto politico libero ed indipendente nell’esclusivo interesse di Aprilia e degli apriliani. A questa rivoluzione risposero tutte le forze sociali di Aprilia, il mondo dell’associazionismo, gli imprenditori, i quartieri anche quelli più periferici. È stata una rivoluzione che è partita dal basso e che ha dato una svolta politica importante. Oggi l’astensionismo registrato nelle ultime elezioni regionali dimostra che questo spirito politico non solo è da rinverdire ma è necessario per ritrovare il patto perso con i cittadini. E l’appuntamento per farlo è ora, nell’imminenza delle elezioni amministrative”.

Per Domenico Vulcano l’unica strada possibile per le prossime elezioni comunali è quella civica, fuori da condizionamenti esterni che mortificherebbero l’autonomia e l’autodeterminazione del territorio. Un territorio che invece conserva intatte tutte le potenzialità per guardare al futuro con grande ottimismo. “Lanciamo oggi un progetto che sappia rimettere insieme le persone libere e di buona volontà che vogliono bene a questa città e costruire insieme un progetto per Aprilia, ribadisce Domenico Vulcano, rivolgo questo appello a tutti ma in modo particolare a coloro che sono sfiduciati, a chi pensa che la politica si decida tra pochi e che non si possa fare qualcosa di buono per la città e per i cittadini. Serve un’Aprilia libera, pensante, concreta e propositiva che ritrovi il vecchio slancio. L’esempio di Domenico D’Alessio, va riconosciuto, fu determinante per un cambio di passo. E’ con quello spirito che guardiamo ad una città che sappia confrontarsi con la Regione e con il governo con lo sguardo rivolto agli interessi dei cittadini e della città e, faccia sentire la sua voce nei temi cari a tutti noi: la salvaguardia dell’ambiente, i servizi, il rilancio economico, il sostegno alle attività commerciali e un’attenzione particolare alle periferie. Ritrovare questo significa coinvolgere nel futuro progetto politico tutta la città. La politica a sua volta ha bisogno di nuova linfa di modo da ricostituire quel clima di fiducia perso nel corso degli anni e ritrovare la legittimità dal basso, assolutamente necessaria per portare avanti un progetto politico serio ed impegnativo per la città e per chi sarà chiamato ad amministrarla nei prossimi cinque anni. Colgo l’occasione per ringraziare gli amici con i quali nel recente passato ho condiviso un tratto del mio cammino politico, consapevole del fatto che ogni esperienza porta con sé elementi preziosi da conservare. Oggi si apre un nuovo capitolo. Un capitolo importante soprattutto per la città di Aprilia. Il mio impegno dalla parte di Aprilia, il mio impegno dalla parte della coalizione civica all’interno della lista Aprilia Città Civica a sostegno della candidata sindaca Luana Caporaso.