Aprilia. Principi: Per Aprilia c’è bisogno di una sanità a misura di cittadino

Per Un’Altra Aprilia c’è bisogno di una sanità a misura di cittadino-dichiara il candidato sindaco Lanfranco Principi- Il confronto con la Regione Lazio e la Asl di Aprilia e Latina non si può più rimandare: rappresenta una necessità irrinunciabile e il primo passo per un servizio sanitario più capillare, capace di rispondere alle esigenze di cura della comunità.

La Casa Della Salute è un polo di eccellenza, ma non riesce più a sopperire alle esigenze dei cittadini di Aprilia.

Bisogna seguire l’esempio virtuoso di Latina – conclude- e aprire un tavolo di confronto con le istituzioni preposte per portare anche ad Aprilia il servizio Ambufest. Un’Altra Aprilia è possibile, facciamola insieme”.