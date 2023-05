Aprilia. M5S: “Alta l’attenzione su infrastrutture e viabilità”

Ragusa: puntiamo ad una mobilità sostenibile

Sono tanti i temi che noi 5 Stelle intendiamo affrontare dopo il voto. Punti del programma importanti che richiedono l’utilizzo di poche risorse e che illustreremo per rendere i cittadini

più consapevoli nel momento del voto. Si parte dalla mobilità. C’è molta attenzione su infrastrutture e viabilità, questioni calde per Aprilia che da troppi anni soffre la mancata progettualità e l’assenza di interventi risolutivi sul territorio. La città ha visto crescere la sua popolazione in modo consistente negli ultimi anni, cosa che invece non è accaduta per i

servizi offerti. Senza che nessuno si curasse di migliorare la mobilità cittadina.

Ci ispiriamo naturalmente ad una mobilità sostenibile che è nel nostro DNA da sempre.

È l’unica via da seguire nell’ottica di un futuro nel segno del rispetto dell’ambiente.

Puntiamo quindi ad attuare un sistema di mobilità che combini e renda complementari le diverse modalità di spostamento (a piedi, in bici e in auto), e favorisca soprattutto la mobilità leggera e di minore impatto sull’ambiente. Sarà nostra cura dedicare particolare

attenzione al superamento delle barriere architettoniche e a ridurre il traffico. Ci

impegneremo, inoltre, a rafforzare e migliorare la rete di percorsi pedonali e ciclabili inseriti nel tessuto cittadino.

Tra gli accorgimenti previsti ci sono anche quelli finalizzati a rendere migliore

l’esperienza del cittadino nel momento in cui sceglie di servirsi del mezzo di trasporto pubblico più utilizzato dai pendolari apriliani: il treno. Sarà indispensabile procedere a integrare l’attuale e insufficiente impianto di videosorveglianza di tutti scali ferroviari della città con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e tutelare così i pendolari. Il sistema di videosorveglianza, esteso con il tempo a tutta la città e con l’utilizzo di finanziamenti ad hoc, sarà dotato di un software che possa rilevare allagamenti, prevenire atti di vandalismo, ma che possa anche segnalare parcheggi selvaggi e posti liberi. Le telecamere potranno anche eseguire controlli sui veicoli andando a rilevare l’assenza di

assicurazione e revisione. Detto impianto permetterebbe anche di segnalare situazioni di emergenza: sarà sufficiente integrare un’app o dei pannelli a messaggio variabile.

Un’operazione a costo zero per il Comune, infatti sui pannelli verranno veicolate anche inserzioni pubblicitarie che permetteranno di coprire le spese di installazione e manutenzione. Le pensiline smart potranno essere installate anche presso le fermate degli autobus.

Anche il servizio taxi va incentivato e gestito meglio. È il caso di garantire la presenza delle auto pubbliche presso le stazioni con la concessione di nuove licenze. Infine punteremo ad ampliare il servizio bus (che dovranno essere ecologici): includendo negli itinerari la zona Industriale, aggiungendo anche corse durante i giorni festivi, con

servizio gratuito per gli over 70 e per gli studenti fino a 16 anni di età”.

Tra gli altri punti inseriti nel programma, sempre per quanto riguarda la mobilità, ci

sono: la realizzazione del nuovo piano di mobilità sostenibile (PUMS); messa in sicurezza di tratti stradali particolarmente critici, ma anche la realizzazione di macro/micro aree pedonali dislocate su tutto il territorio (in particolare in piazza Roma) e avviare il bike sharing (con l’utilizzo di bici a pedalata assistita o completamente elettriche).

Andrea Ragusa

Candidato sindaco Movimento 5 Stelle