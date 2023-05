ApriliaCommercio, Caporaso: finanziato progetto per centro urbano. Ennesima buona notizia

“Sono stati pubblicati dalla Regione Lazio, il 28 aprile scorso, gli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento nell’ambito del bando sulle Reti di Imprese tra Attività Economiche. Aprilia, grazie a un progetto sviluppato dall’associazione Aprilia Commercio in sinergia e collaborazione con il Comune, ottiene un finanziamento di 100mila euro per la riqualificazione del centro urbano, cui si aggiungeranno ulteriori 40mila euro da bilancio comunale.

È di certo una buona notizia, una bella conferma del fatto che non servono certo le filiere dei partiti per ottenere finanziamenti, se si hanno dalla propria parte capacità e buone idee. Una dimostrazione anche del buon lavoro svolto in questi anni e della necessità di proseguire e rafforzare il dialogo con il tessuto economico, sociale, culturale, produttivo del nostro territorio.

È ciò che abbiamo in mente, quando parliamo di una città più ambiziosa, capace di guardare con fiducia il futuro, consapevole delle proprie capacità. Avanti così!”

Così in una nota la vicesindaca di Aprilia e candidata sindaca della città pontina con Aprilia Civica, Luana Caporaso