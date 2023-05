Aprilia. Terra: Chiediamo un ulteriore passo per il ballottaggio per Luana Caporaso sindaca

Ringrazio gli elettori per aver premiato ancora una volta con una grande fiducia il nostro progetto civico. Un segno di apprezzamento inequivocabile da parte dei cittadini sia per quanto fatto in questi anni e sia per la stagione di rinnovamento che abbiamo saputo mettere in campo.

Tutti insieme adesso con Luana Caporaso sindaca vogliamo proseguire questo nostro percorso e portare avanti il Progetto Civico che ha saputo prima far letteralmente rinascere la città e poi donarle una prospettiva futura reale e degna di questo nome. Un progetto civico rinnovato che poggia però su radici solide. Composto da una squadra che vede insieme elementi di provata esperienza e giovani che hanno dimostrato indubbie capacità. Il giusto connubio tra affidabilità e nuova linfa. Un gruppo lontano dalle segreterie di partito ma in diretto contatto con i territori apriliani.

Tutti insieme proseguiamo il nostro piano di risanamento che ha letteralmente salvato Aprilia dalle sabbie mobili e regalato alla città una storica possibilità di progresso che vogliamo equilibrato e che non lasci indietro nessuno.

Continueremo ad avere massima attenzione per il settore Sociale. Potenzieremo le politiche a sostegno delle nostre famiglie e metteremo in campo nuove progettualità, alcune delle quali già finanziate, per il contrasto alle povertà e in aiuto delle fasce più deboli della comunità. La nostra cura per il tessuto sociale è diventata negli anni un vero e proprio modello amministrativo, con Luana Caporaso vogliano proseguire questo cammino virtuoso a tutto vantaggio del tessuto sociale apriliano.

I prossimi anni saranno decisivi per la crescita generale della città. La nostra amministrazione ha saputo ottenere finanziamenti pubblici per oltre 40 milioni di euro che andranno ad attivare, insieme a risorse del bilancio comunale, progettualità non solo sul terreno infrastrutturale ma che porteranno in dote risultati anche su quello sociale, della transizione ecologica, della digitalizzazione, della rigenerazione urbana, della tutela ambientale e dello sport.

Adesso chiediamo un ulteriore passo per il ballottaggio del 28-29 Maggio per Luana Caporaso sindaca, una giovane donna preparata che ha saputo ben governare e che ha a cuore la nostra città. Saprà guidare un’amministrazione comunale all’altezza della situazione con una squadra che sarà la giusta sintesi tra esperienza e rinnovamento.

Viva Aprilia