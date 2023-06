Daniele Leodori è il nuovo segretario del PD del Lazio

Vittoria schiacciante per Daniele Leodori alle primarie del Pd del Lazio: anche se non ancora ufficiale, secondo i dati che starebbero arrivando al partito, Leodori avrebbe vinto con il 95% dei voti. L’esponente dem ha così sconfitto nettamente l’avversario, il consigliere capitolino Mariano Angelucci. La vittoria molto ampia, si unisce anche alla soddisfazione da parte del Pd per la “partecipazione” poiché con i dati – che ancora stanno arrivando – si arriverebbe oltre i 50mila votanti. Alle scorse primarie, nel 2018, furono circa 60mila i votanti nei 400 seggi allestiti.Leodori succede così a Bruno Astorre, compagno di partito e amico, scomparso il 3 marzo scorso.

Ex vicepresidente della Regione nell’ultima giunta Zingaretti, attuale vice presidente del Consiglio regionale, Leodori ha vinto con 5 liste: “Lazio Democratico”, “Rete Democratica”, “Leodori, a Sinistra”, “Uniti a Sinistra per la Costituente”, “Il Pd delle Opportunita’”. “Ringrazio il popolo del Partito Democratico che mi ha indicato ai gazebo come nuovo segretario regionale. Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari”, ha commentato il neoeletto.