Roma 8-9-10 Settembre 2023, Scuola di formazione politica “La guerra e la fine dell’Europa”

La scuola di formazione politica “La guerra e la fine dell’Europa” promossa da Patria e costituzione si terrà a Roma l’ 8-9-10 Settembre 2023 e si concentrerà sui temi principali come guerra, nuova Europa, movimento femminista, crisi, diseguaglianze, conflitto, transizione ecologica e teologia politica, in collaborazione con La Fionda e Fuoricollana, riviste di cultura politica.

“La guerra in #Ucraina conferma che siamo in un’altra fase storica. La Storia non era finita nell’89. Tutto cambia. È forte la domanda di protezione sociale ed identitaria. Si ridefiniscono le prospettive dell’ordine politico, economico e militare internazionale e, con esse, quelle dell’Unione europea. Sono incisi i soggetti politici e sociali nazionali. Ritorna in pieno la Storia e la Politica. Ovunque, è necessario costruire un’altro paradigma culturale per “fare” la Sinistra”.

Sono i temi al centro della della IV edizione della scuola di formazione politica promossa da Patria e Costituzione.

A Roma, dall’8 al 10 Settembre- presso Villa Angelina ( Ⓜ️Metro B – Piazza Bologna)

Quando: 8-9-10 Settembre 2023

Dove: Villa Angelina, Roma ( Via Nomentana)