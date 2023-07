Spiaggia di Torre Astura ancora più accessibile, servizio navetta dal centro di Nettuno fino alla pineta

Grazie alla convenzione firmata tra Commissione straordinaria del comune di Nettuno e il Poligono Militare (Ministero della difesa), in questo mese di luglio è stata riaperta la spiaggia di Torre Astura, uno dei punti più caratteristici del litorale laziale. L’ingresso è gratuito con la possibilità di parcheggiare liberamente nell’area attrezzata in via Valmontorio con orario 8-19.

Nei giorni di sabato e domenica, al costo di 1 euro, è disponibile il servizio navetta, organizzato in collaborazione con Sac Mobilità, con il bus che partirà dal centro di Nettuno e raggiungerà la pineta a ridosso della spiaggia di Torre Astura.

Per chi volesse potrà usufruire del servizio, sempre al costo di 1 euro, per raggiungere più comodamente la spiaggia parcheggiando la macchina nell’area di via Valmontorio.

Gli orari della navetta sono i seguenti:

ANDATA 9.15 – 14.30 – 16.45

RITORNO10.00 – 15.20 – 18.00

Partenze dal parcheggio di via Valmontorio per la spiaggia: 9.40-14.50-17.15

FERMATE:

1- Via S. Barbara 123 (Supermercato Todis)

2- Via Cervino 7 (Fermata Rubeo)

3- Via S. Giacomo 1 (Scuola De Franceschi)

4- Via Ugo La Malfa (Supermercato PAM)

5- Stazione Ferroviaria (Fermata Cotral

6- Via della Liberazione 27 (Parcheggio)

7- Piazzale degli Eroi (Poligono)

8- Via Acciarella (altezza via Val Di Chiana)

9- Via Valmontorio (Parcheggio Torre Astura)

10- Pineta (Spiaggia Torre Astura)